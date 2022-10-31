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ارتفاع ظهرا في سعر صرف الدولار…!
محلي
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الإثنين 31 تشرين الأول 2022
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الاثنين, ما بين 36500 و36600 للدولار الأميركي الواحد

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