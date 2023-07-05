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ارتفاع عدد القتلى بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا إلى 50 شخصا
إقليمي/دولي
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الأربعاء 05 تموز 2023
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أفادت خدمات الطوارئ الروسية بارتفاع عدد القتلى بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني في الشهر الماضي إلى 50 شخصا.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدرها في الخدمات : “تم العثور على جثتين. ويبلغ عدد القتلى 50 شخصا، كما تم نقل 137 آخرين إلى المستشفى”.

وأعلنت وسائل الإعلام الروسية، سابقا، مصرع 48 شخصا وإصابة 134 آخرين.

وتعرضت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في أوائل حزيران الماضي للاستهداف من قبل قوات كييف، ما أدى لحدوث فيضان أغرق عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون، وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم، وسقوط ضحايا.

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