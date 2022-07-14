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ارتفاع في إصابات كورونا… ماذا عن الوفيات؟￼
محلي
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الخميس 14 تموز 2022
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أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي الذي يشرح حالة انتشار جائحة كورونا في مختلف المناطق اللبنانية عن تسجيل عدد جديد من اصابات حيث تم تسجيل 1649 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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