ارتفاع في إصابات كورونا… ماذا عن الوفيات؟￼

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي الذي يشرح حالة انتشار جائحة كورونا في مختلف المناطق اللبنانية عن تسجيل عدد جديد من اصابات حيث تم تسجيل 1649 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
التفاصيل في الصورة المرفقة:
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي الذي يشرح حالة انتشار جائحة كورونا في مختلف المناطق اللبنانية عن تسجيل عدد جديد من اصابات حيث تم تسجيل 1649 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
التفاصيل في الصورة المرفقة:
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