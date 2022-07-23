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ارتفاع كبير بعدد اصابات كورونا.. ماذا عن الوفيات؟
محلي
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السبت 23 تموز 2022
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اعلنت وزارة الصحة تسجيل 2457 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة.

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