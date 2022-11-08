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ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات
محلي
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الثلاثاء 08 تشرين الثاني 2022
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 34 ألف ليرة والمازوت 22 ألف ليرة والغاز 10 آلاف ليرة.


وأصبحت الاسعار كالآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 777000 ليرة
– البنزين 98 أوكتان: 794000 ليرة
– المازوت: 879000 ليرة
– الغاز: 437000 ليرة

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