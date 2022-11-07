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ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات
محلي
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الإثنين 07 تشرين الثاني 2022
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 14 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 15 ألف ليرة والمازوت 17 ألف ليرة والغاز 6 آلاف ليرة

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 743000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 760000 ليرة

المازوت 857000 ليرة

الغاز 427000 ليرة

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