ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 14 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 15 ألف ليرة والمازوت 17 ألف ليرة والغاز 6 آلاف ليرة
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 743000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 760000 ليرة
المازوت 857000 ليرة
الغاز 427000 ليرة
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 14 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 15 ألف ليرة والمازوت 17 ألف ليرة والغاز 6 آلاف ليرة
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 743000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 760000 ليرة
المازوت 857000 ليرة
الغاز 427000 ليرة
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