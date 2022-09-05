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ارتفاع ملحوظ في سعر البنزين وانخفاض سعري المازوت والغاز
محلي
|
الإثنين 05 أيلول 2022
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 ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 13000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت والغاز 2000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 628000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 643000 ليرة
المازوت 777000 ليرة
الغاز 341000 ليرة

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