ارتفاع ملحوظ في سعر البنزين وانخفاض سعري المازوت والغاز

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 13000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت والغاز 2000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 628000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 643000 ليرة
المازوت 777000 ليرة
الغاز 341000 ليرة
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 13000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت والغاز 2000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 628000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 643000 ليرة
المازوت 777000 ليرة
الغاز 341000 ليرة
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