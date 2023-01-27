ارجاء جلسة المحاكمة في جريمة بتدعي البقاعية

أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة العلنية في جريمة قتل المغدورَين صبحي فخري وزوجته نديمة جرجس على يد مسلحين في منزلهما في بلدة بتدعي البقاعية الى 24 شباط المقبل.
وكانت الجلسة قد افتُتحت علناً عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر في قصر العدل في بيروت برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف الحكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، كما حضرت القاضية ميرنا كلاس ممثلةً النيابة العامة التمييزية.
وأُحضر ستة موقوفين مَثلَوا أمام الهيئة من دون قيد، فيما لم يتم إحضار موقوف سابع من سجن زحلة، مع الإشارة أن عدد المدّعى عليهم في الجريمة هو 20 كما ورد في نص القرار الإتهامي.
وحضر المحاميان أنطوان أبو جودة وروبير جبور بوكالتهما عن المدّعين أبناء الضحيتَين: باتريك، رواد، باسكال، باتريسيا، رودريك، روميو وراوية فخري.
أما لجهة الدفاع، فقد حضر المحامون: عليا شلحا، زويا داغر وإيلي حنينة.
وتليت أسماء الموقوفين وجاهياً وهم: علي ياسين جعفر، علي محمد سليم جعفر، علي خالد جعفر، حمدان علي صبحي جعفر، علي حسين عاصي ومخول حبيب فارس، أما المتوارين عن الأنظار فهم: قزحيا ياسين جعفر، حسن محمد جعفر، علي مالك جعفر، غازي محمد جعفر، هادي فادي جعفر، محمد سعدالله جعفر، حسين سيفو شريف،صبحي محمد جعفر، وحسين سعدالله جعفر.
وقررت الهيئة الطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء البحث للتحقق من وفاة المدعى عليه حاتم علي جعفر، كما تقرر إصدار قرار مهل بكل من المدعى عليهم المتوارين عن الأنظار والمذكورين أعلاه، وإنفاذ قرار المهل في حقهم، وتبليغ وكيل المدعى عليه حمدان علي جعفر وسوق المدعى عليه الموقوف علي محمد جهجاه جعفر.
يُشار الى أن المحقق العدلي في الجريمة القاضي سامي صادر قد اتهم في قراره المدعى عليهم بالقتل العمد والسرقة بقوة السلاح وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتشكيل مجموعة من الأشرار بقصد ارتكاب الجرائم والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.
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