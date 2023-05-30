ارسلان: أبعاد جريمة خطف المواطن السعودي بمثابة مؤامرة على الوطن واللبنانيين

غرد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان عبر حسابه على “تويتر”: “تحرير المخطوف من الجنسية السعودية بالسرعة التي جرت فيها عمليّة التحرير، إنجاز تُشكر مديرية المخابرات في الجيش عليه ويعيد الطمأنينة على أبواب موسم الصيف الواعد. ومعاقبة الخاطفين بأشدّ عقوبة واجب على الجهات القضائية المختصة، فأبعاد الجريمة هذه بالتوقيت والطريقة أخطر من عملية خطف عادية وبمثابة مؤامرة على الوطن واللبنانيين. حاسبوا ولو مرّة بالسرعة المطلوبة. وإلى الأخوة العرب، لا تعاقبوا لبنان نتيجة أعمال فردية تحصل في كلّ الدول”.
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