ارسلان: إبادة جماعية تنفّذ بحق أهل غزة

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس”: “يقفُ العالم اليوم متفرّجاً والبعض منه داعماً لعمليّة إبادة جماعية بحق أهل غزة، عدوّ الأرض والتاريخ يستبيح كلّ المحرمات بحجّة ردّة الفعل على عملية طوفان الأقصى ويدمّر أحياءً ومناطق بأكملها ويقيم المجازر التي تثبّت للعالم أكثر فأكثر تاريخه ونهجه وإجرامه، وعدم اكتراثه لمواقف الأمم المتحدة وللقرارات والمواثيق الدولية أكبر دليل على غطرسته واحتلاله، وتقرير صحيفة واشنطن بوست يحتّم على العالم اتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لإنهاء هذه الإبادة!”.
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