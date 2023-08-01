ارسلان: الجيش يمر في أصعب الظروف وأكثرها دقة

كتب رئيس حزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر “تويتر”: “يمرّ الجيش في أصعب الظروف وأكثرها دقّة، فعلى الرغم من الوضع المعيشي والإقتصادي الذي يعيشه ضباطه وأفراده كمجمل اللبنانيين، يعيشون تحت وطأة الضغوط والمسؤوليات في ظلّ التشنجات والأحداث اليومية على الحدود وفي الداخل؛ وفي المقابل لا إمكانية لتأمين أبسط مقومات العيش والطبابة وبدل النقل والتعليم. في عيده لا يسعنا إلا التمنّي للمؤسسة العسكرية وضباطها وعناصرها الصمود والبقاء والخلاص من الأزمات كلّها. لكي يبقى الوطن”.
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