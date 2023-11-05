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ارسلان: قتل الإعلاميين وطردهم وجهان لعملة واحدة!
محلي
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الأحد 05 تشرين الثاني 2023
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر حسابه على منصّة “إكس”: “قتل الإعلاميين واستهدافهم المتكرّر من قبل العدو، وطردهم أو توقيفهم عن العمل والحدّ من حريّتهم من قبل الدول “المتحضّرة” و”العظمى” يثبّت أنهم وجهان لعملة واحدة. فحين تقوم وسيلة إعلامية عالمية كالـ ‪BBC‬ بتوقيف الإعلامية ندى عبد الصمد عن العمل بعد قرابة ٣ عقود من التزامها وتفانيها في عملها الاعلامي فيها، يمكن التأكد من سياسة الديكتاتورية والهيمنة والكذب التي تمارسها هذه الدول وإعلامها ومنصاتها على التواصل الإجتماعي. كل التضامن مع الإعلامية عبد الصمد”.

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