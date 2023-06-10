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ارسلان: للإلتفات إلى أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية
محلي
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السبت 10 حزيران 2023
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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “مواجهة ضباط وعناصر الجيش اللبناني للعدو في المنطقة الحدودية بالأمس مشهدية تسرّ القلوب وتثبّت معادلة وطنية مقدّسة: الجيش والشعب والمقاومة، فمصيرنا في وطن يقف على حدوده عدوّ مغتصب، ويحتلّ قسماً من أرضه، أن نقاوم وندافع عن كلّ شبر منها”.
وأضاف: “ووقفة أبناء كفرشوبا والعرقوب ضدّ تجريف أراضيهم وقفة مشرّفة وصمود أهل الجنوب أقوى من أعتى الأعداء”.

وختم بالقول: “لا بدّ في الداخل من الالتفات إلى أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية والإلتفاف حولها بدلاً من التلهي في سخافات البعض ومناكفاتهم التي لا تنتهي!”.

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