ارسلان: للإلتفات إلى أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “مواجهة ضباط وعناصر الجيش اللبناني للعدو في المنطقة الحدودية بالأمس مشهدية تسرّ القلوب وتثبّت معادلة وطنية مقدّسة: الجيش والشعب والمقاومة، فمصيرنا في وطن يقف على حدوده عدوّ مغتصب، ويحتلّ قسماً من أرضه، أن نقاوم وندافع عن كلّ شبر منها”.
وأضاف: “ووقفة أبناء كفرشوبا والعرقوب ضدّ تجريف أراضيهم وقفة مشرّفة وصمود أهل الجنوب أقوى من أعتى الأعداء”.
وختم بالقول: “لا بدّ في الداخل من الالتفات إلى أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية والإلتفاف حولها بدلاً من التلهي في سخافات البعض ومناكفاتهم التي لا تنتهي!”.
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