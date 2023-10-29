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استاذ جامعي مختص بالتسويق السياسي يفضح اسرار البروباغندا الاسرائيلية حول العالم
نبض بيروت
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الأحد 29 تشرين الأول 2023
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نبض بيروت مع الاستاذ في الاعلام والتسويق السياسي في كلية الاعلام د. اياد عبيد

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