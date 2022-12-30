استحصال وزير الشؤون الاجتماعية على موافقة ديوان المحاسبة… بشأن ماذا؟

بعد جهود حثيثة وجبارة منذ الصباح الباكر، توصل وزير الشؤون الاجتماعية للاستحصال على موافقة ديوان المحاسبة الذي أبدى جهوزية وتعاون، على فرق ضعفي الراتب عن ٣ اشهر للمراكز والمشاريع بمن فيهم المستخدمين ونفقات الخدمة وعقود اجارة الخدمة. كما تمكن من الاستحصال على موافقة الديوان نفسه على عقود الرعاية الاجتماعية بحسب سعر الكلفة الجديد وعلى فرق سعر الكلفة بعقود المعوقين التي سبق ابرامها وعقود الانحراف، بعد ان خصص اعتماد بقيمة ٤٠٠ مليار ل.ل. في موازنة الوزارة للعام ٢٠٢٢.
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