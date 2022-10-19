استدعاء فارس كرم للتحقيق بعد شكوى ميريام فارس

أصدرت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان قراراً قضى باستدعاء الفنان فارس كرم للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك على خلفية دعوى القدح والذم التي تقدمت بها الفنانة ميريام فارس في حقه.
وكانت الساحة الفنيّة قد شهدت مؤخرًا على تطورات مثيرة للجدل في قضية ميريام فارس وفارس كرم عقب تعليق الأخير على حجم صورتها الأكبر من صورته في بوستر أحد الحفلات التي كانت ستقام في جدّة لكن تمّ الغائها لاحقًا وتطور الحديث ليتخطى الخطوط الحمراء.
فهل سيذهب فارس كرم الى التحقيق او سيرفض الامتثال؟ وكيف ستتطور هذه القضية، على أمل ان تصل الى خواتيم سعيدة سيما وان هذا الموضوع شغل الرأي العام والاعلام مؤخرًا على أمل ان يتدخل “فاعِلو الخير” لتقريب وجهات النظر بينهما وان يلتقي النجمان المحبوبان على نقطة مشتركة لأنهما في النهاية زميلَا مهنة نبيلة تنبض مشاعراً واحاسيس.
المصدر: بصراحة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا