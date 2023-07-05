استدعاء لاعبي منتخب كرة السلة

دعا الاتحاد اللبناني لكرة السلة 16 لاعبا للبدء بالتدريبات استعدادا للمشاركة في كأس العالم للرجال التي تقام في اندونيسيا واليابان والفيليبين بين 25 آب و10 ايلول المقبلين.
تنطلق التدريبات الاثنين المقبل الواقع فيه 10 تموز الجاري بقيادة الجهاز الفني للمنتخب برئاسة المدرب الوطني جاد الحاج.
وهنا اسماء اللاعبين المستدعين: علي حيدر، وائل عرقجي، جاد خليل، علي مزهر، علي منصور، امير سعود، كريم زينون، سيرجيو درويش، يوسف خياط، هايك قيوكجيان، كريم عز الدين، جيرار حديديان، مارك خويري، مارك خوري، نعيم رباي والاميركي المجنس لبنانيا اومري سبيلمان.
ويلتحق يوسف خياط بالتمارين في 16 تموز، وأومري سبيلمان في 26 منه.
ووضع اتحاد كرة السلة برنامجا تحضيريا مكثفا للمنتخب يتضمن معسكرات وخوض مباريات ودية، على ان يصدر الاتحاد تباعا نشرات اعلامية حول تحضيرات المنتخب.
ويلعب لبنان ضمن المجموعة الثامنة مع فرنسا ولاتفيا وكندا والتي ستخوض مبارياتها في الدور الأول بأندونيسيا.
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