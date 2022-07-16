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استعدوا… الحرارة الى ارتفاع بدءًا من هذا التاريخ!
الأحوال الجوية
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السبت 16 تموز 2022
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استعدوا… الحرارة الى ارتفاع بدءًا من هذا التاريخ!

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