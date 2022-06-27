استقالة جديدة في تشيلسي

بات الحارس الدولي التشيكي السابق بيتر تشيك ثالث الراحلين عن نادي تشيلسي الإنكليزي، بعد انتقال ملكيته إلى “كونسورتيوم” يرئسه رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي، وذلك باستقالته من منصبه الاستشاري.
كان الرئيس الأميركي للنادي بروس باك والمديرة التنفيذية الكندية-الروسية مارينا غارنوفسكايا أعلنا أيضاً رحيلهما عن نادي غرب لندن، الأسبوع الماضي.
كان تشيك، الذي أحرز في صفوف تشيلسي 13 لقباً، عندما دافع عن ألوانه، عين مستشاراً فنياً عندما اعتزل اللعب عام 2019.
وقال تشيك في بيان على موقع النادي الرسمي: “شعرت بامتياز لشغل هذا المنصب في تشيلسي في الأعوام الثلاثة الماضية. أشعر بان الوقت قد حان لكي اتنحى”.
أضاف: “أنا سعيد لأن النادي في وضعية جيدة مع المالكين الجدد وأنا واثق من تحقيقه النجاحات في المستقبل داخل الملعب وخارجه”.
وسيشغل بوهلي حالياً منصب رئيس النادي والمدير الرياضي بصورة موقتة، وهو قال مشيداً بتشيك: “بيتر عنصر أساسي من عائلة تشيلسي. نتفهم قراره بترك منصبه ونشكره على مساهماته كمستشار وتفانيه في خدمة النادي وانصاره”.
المصدر: “أ ف ب”
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