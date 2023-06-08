استقبالات قائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الأمن الوطني العراقي السيد حميد الشطري مع وفد مرافق، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين. ثم استقبل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان السيد رالف طراف، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الأمن الوطني العراقي السيد حميد الشطري مع وفد مرافق، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين. ثم استقبل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان السيد رالف طراف، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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