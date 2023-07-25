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استقبالات قائد الجيش
محلي
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الثلاثاء 25 تموز 2023
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة قطر السيد ابراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان. كذلك استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وتناول البحث شؤونًا أمنية.

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