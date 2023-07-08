استقبال أسطوري على الأكتاف لتامر حسني في بيروت

تحوّل وصول النجم المصري تامر حسني إلى لبنان لحدثٍ جماهيري، فوصف استقبال الشعب اللبناني له بـ”الأسطوري”.
وتجمهر محبّو الفنان تامر حسني أمام الفندق في بيروت، واستقبلوه على إيقاع الطبل والمزمار وبحمله على الأكتاف أثناء تواجد زفّة تراثيّة.
ونشر تامر مقطع فيديو عبر انستغرام وأرفقه بالرسالة التالية: “ما فيش كلام يوصف فرحتي باستقبال شعب لبنان الحبيب لي، بالفعل استقبال أسطوري في حياتي بالحبّ والزفّة والورود ومحبيني وإعلام لبنان وصحافة لبنان الغاليين اللي واحشيني اوي اوي اوي… الله يحفظك يا لبنان ويحفظ شعبك وكلّ الأمّة العربيّة يا رب”.
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