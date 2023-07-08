استقبال بالزغاريد والورود لنجوى كرم في المغرب

لم يمرّ وصول شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم إلى كازبلانكا في المغرب مرور الكرام، بل تحوّل إلى احتفاليّة مليئة بالمحبّة والتقدير.
وكان لافتةً محبّة الجمهور المغربي للفنانة نجوى كرم، فكان اللقاء مع محبّيها باستقبالٍ استثنائي تخلّله الزغاريد والأغاني الفولكلوريّة والورود.
بدورها، شكرت نجوى محبّيها في تغريدةٍ كتبت فيها “بتشكّركن من قلبي، بتشكّر جهودكن ومحبّتكن الصادقة. بشوف حالي فيكن وبتنظيمكن وبوحدتكن، بحبّكن كتير”.
وكانت الفنانة نجوى كرم قد نشرت صوراً جديدةً لها عبر انستغرام قبل صعودها الى الطائرة في المطار، كاشفةً أن وجهتها ستكون المغرب.
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