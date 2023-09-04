استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في تعاملات ضعيفة خلال عطلة عيد العمال في أميركا، مدعومةً بتراجع طفيف في الدولار الأميركي، إذ أصبح المتعاملون أكثر ثقة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) انتهى على الأرجح من رفع سعر الفائدة.
واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1939.61 دولاراً بعدما حقق أعلى مستوياته خلال شهر عند 1952.79 دولاراً يوم الجمعة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1965.70 دولاراً. ومعظم الأسواق الأميركية مُغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.
وراهن مُتعاملون على أن البنك المركزي الأميركي انتهى على الأرجح من دورة رفع أسعار الفائدة، بعدما أشارت قفزة في معدلات البطالة في الولايات المتحدة ونمو الأجور بشكل معتدل إلى حدوث انفراج في أوضاع سوق العمل.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المئة، ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ومن المزمع أن يلقي سبعة مسؤولين على الأقل من البنك المركزي الأميركي خطابات هذا الأسبوع.
وانخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 24.07 دولار، وتراجع البلاتين 0.6 في المئة إلى 955.20 دولاراً. وارتفع البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1224.91 دولاراً.
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