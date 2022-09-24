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“استقرار” في سعر صرف الدولار ظهرا… هذا ما سجله!
محلي
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السبت 24 أيلول 2022
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سجل سعر صرف الدولار ظهر اليوم السبت في السوق السوداء, ما بين 37600 و37700 للدولار الأميركي الواحد

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