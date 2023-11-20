استهداف صاروخي يطال تل أبيب هو الأكبر منذ بدء الحرب

شهدت تل أبيب ووسط إسرائيل مساء اليوم استهدافاً صاروخياً هو الأكبر منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وافيد عن رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل.
من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في تل أبيب ومنطقة وسط إسرائيل.
فيما لم ترد تفاصيل على الفور.
وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت تل أبيب في وسط إسرائيل برشقة صاروخية ردا على “المجازر” بحق المدنيين.
إلغاء هبوط طائرة
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة ركاب إسرائيلية كانت قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد اليوم اضطرت لإلغاء الهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد دوي صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة أن الطائرة التابعة لشركة العال الإسرائيلية كانت على وشك الهبوط وبعدها عاودت الارتفاع مجددا.
قصف سديروت
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت عدة قذائف من القطاع باتجاه سديروت حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة وعدد من المواقع المحيطة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وذكرت أن القصف لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الإسرائيليين.
المصدر: العربية
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