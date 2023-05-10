استياء الجمهور من تحدي ميريام فارس في الأردن

حال واسعة من الجدل في الأردن أثارتها فتاة تدعى أمل بسبب مشاركتها في تحدي الرقص الذي أطلقته الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال حفلها بالأردن منذ أيام.
طلبت ميريام فارس من فتيات بالحفل المشاركة في تحدي للرقص على الطبلة واستجابت فتاة تدعى أمل للتحدي وما إن صعدت على المسرح حتى بدأت هتافات الجمهور.
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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انتقلت حالة الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعبر البعض عن استيائهم من هذا التحدي.
وأطلت ميريام فارس في حفلها بالأردن بفستان باللون الأزرق السماوي، من تصميم جورج حبيقة من مجموعة خريف والشتاء 23/24.
وكان فستانا مكشوفا من منطقة الصدر وشفاف في منطقة البطن، وأجرت ميريام فارس تعديلا عليه فأغلقت الفتحة الجانبية الموجودة في التصميم الأصلي للفستان.
وتركت ميريام فارس شعرها كيرلي وهو الشكل المعتاد الذي تفضل الظهور به.
وبدأت ميريام فارس الحفل بأغنية “توكو تاكا” التي قدمتها في كأس العالم.
وكانت ميريام فارس قد أطلقت أغنية “توكو تاكا” بانطلاق كأس العالم 2022 بمشاركة مالوما ونيكي ميناج، عبر قناة “فيفا” وطرحت يريام فارس مؤخرا أغنية “قضيها انبساط”، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.
المصدر: في الفن
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