استيفاء رسوم الميكانيك من جديد لدى بوب فينانس

عممت شركة بوب فينانس وكيل ويسترن يونيون في لبنان أنه بإمكان المواطنين تسديد رسوم الميكانيك من جديد لدى كافة مراكزها وذلك بعد قرار هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بالعودة إلى العمل تدريجيّاً. وقد أصدرت الهيئة بياناً سابقاً طلبت فيه من المواطنين تسديد رسوم الميكانيك لدى المراكز المعتمدة ومنها شركة بوب فينانس المنتشرة على الأراضي اللبنانية عبر شبكة مراكز تضم اكثر من 700 فرع. كما وجنّدت الشركة فروعها كافةً لتكون بخدمة اللبنانيين مذكّرة اياهم بأنه يكفي إحضار الأوراق المطلوبة الى أقرب مركز لإتمام العمليّة بشكل آمن وسريع.
هذه هي المستندات المطلوبة https://www.bob-finance.com/Inside/InsidePages/MecaniqueFees
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