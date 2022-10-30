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اسرار الصحف الصادرة اليوم الاحد 30 تشرين الاول 2022
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الأحد 30 تشرين الأول 2022
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الانباء

الخلاف وخطاب المرجعية

خلاف كبير بين حليفين لدودين سقط بالكامل من خطاب مرجعية حليفة رغم بلوغه مستويات غير مسبوقة من الحدة.

*خلفية ضيقة

كل يوميات مرجعية رسمية في هذا الأسبوع تؤكد بأنها تعمل بخلفية سياسية ضيقة لا وطنية جامعة.

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