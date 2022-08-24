اسماعيل سكرية: اتحاد طلاب الصيدلة في لبنان أضاء شعلة في ظلام الواقع وصعوباته￼

تقدم رئيس “الهيئة الوطنية الصحية- الصحة حق وكرامة ” الدكتور اسماعيل سكرية بالتهنئة إلى “اتحاد طلاب الصيدلة في لبنان” الذي “حاز على جائزة الاتحاد الأفضل عالميا عن عام 2021- 2022 من الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة، من بين 119 اتحادا من 92 دولة”.
وأعرب عن “اعتزاز الهيئة بالتعاون القائم مع الاتحاد الذي يشمل خمس جامعات في لبنان، هي: اللبنانية، اليسوعية، العربية، اللبنانية الامريكية، واللبنانية الدولية، ضمن حملة الصحة حق وكرامة، حيث يحري الإعداد لإطلاق لجنة مشتركة تتوسع لتشمل النقابات والاتحادات الطلابية الصحية”.
وأشار إلى أن “الاتحاد سجل العديد من الأنشطة الصحية التوعوية انطلاقا من هدفها الاساس وهو توجيه طلاب الصيدلة لحمل شهاداتهم رسالة وليست مهنة عمل فقط”.
وختم سكرية: “كل التحيات لاتحاد طلاب الصيدلة في لبنان الذي اضاء شعلة في ظلام الواقع وصعوباته”.
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