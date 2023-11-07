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اشتباكات عنيفة غرب مدينة غزة وغارات إسرائيلية كثيفة على شمال القطاع وجنوبه
محلي
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الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
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أفاد مراسل “روسيا اليوم” اليوم، أن طيران الاحتلال استهدف بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأكد مقتل وإصابة عدد غير محدد من الفلسطينيين إثر استهداف غارة إسرائيلية، محيط مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد عن مقتل 14 شخصا في 3 غارات إسرائيلية متزامنة في رفح، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية مركز شرطة القرارة في خان يونس بصاروخين، لافتا إلى أنباء عن إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.

من جهة أخرى، أفاد المراسل عن سماع دوي انفجارات واشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية عند أطراف مخيم النصيرات في وادي غزة.

كذلك، أكد أن اشتباكات عنيفة جدا تدور غرب مدينة غزة في محيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، تترافق مع استهدافات من الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدا.

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