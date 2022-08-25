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اطفاء بيروت بدأ عملية تبريد موقع صوامع الاهراءات في مرفأ بيروت تمهيداً للقضاء على مصدر النيران (فيديو وصور)￼
محلي
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الخميس 25 آب 2022
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، ما يلي :
عند الساعة 13:00 من تاريخ 25-8-2022، انطلقت اليات فوج اطفاء بيروت من مركز قيادة الفوج في الكرنتينا متجهةً الى مرفأ بيروت تنفيذا للخطة التي تم وضعها للبدء بعمليات اخماد النيران المندلعة في اهراءات القمح حيث تم استخدام ما يفوق الثلاثة الاف طن من المياه في اليوم الاول من عمليات تبريد موقع الصوامع الشمالية التي سقطت من عدة أيام، كخطوة اولى تمهيدا لازالة مخلفات الصوامع المنهارة ومن ثم اخماد النيران المندلعة تحتها , على أن تستمر عمليات التبريد لحين الوصول الى المرحلة التي تمكّن رجال الفوج من القضاء كلياً على مصدر النيران وتأمين المكان ورفع الضرر .

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