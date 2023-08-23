اطلاق سلاحف بحرية على شاطئ صور

شهد شاطئ حمى المنصوري جنوب مدينة صور، مساء أمس إحتفالية بإطلاق صغار سلاحف بحرية ضخمة الرأس caretta caretta ، بدعوة من الناشطة البيئية والخبيرة في مجال حماية السلاحف البحرية فاديا جمعة، وذلك ضمن مشروع BLUETYRE وهو شراكة محلية من اجل التنمية البحرية والساحلية المستدامة بين بلدية تريكازي الايطالية وبلدية صور اللبنانية الممول من الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون وبالتعاون مع كشاف الرسالة في المنصوري.
وحضر عملية الإطلاق عدد كبير من المهتمين في مجال البيئة من ناشطين وصحافيين ومن أهالي بلدة المنصوري ومحبي الحياة البرية والبحرية مع عائلاتهم.
تخلل الاحتفالية حملة توعية من الناشطة جمعة عن السلاحف البحرية في لبنان وحمى المنصوري وأهميته الطبيعية وسط مداخلات وتفاعل الحضور.
واختتم اليوم بعملية إطلاق صغارالسلاحف إلى البحر.
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