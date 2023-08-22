اعتقال بريطانيين كانا يخططان لإنتاج قنبلة نووية قذرة

قالت الشرطة في النمسا إنها اعتقلت بريطانيين اثنين وشريك لهما، متهمة إياهم بأنهم كانوا يخططون لإنتاج قنبلة نووية قذرة، على ما أوردت صحيفة بريطانية.
تفاصيل العملية
لم تكشف وسائل الإعلام في النمسا، اسم البريطانيين، لكنها ذكرت أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بعد توجيه الاتهام النووي لهما، بعد اعتقالهما في ردون في ولاية كيرنتن جنوبي البلاد.
قال محققون إنهم وجدوا مواد لصناع قنابل بما في ذلك مادة “تي أن تي” الشديدة الانفجار، بالإضافة إلى البارود وصواعق في عقار يسكنه المتهمون.
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