اغتصاب وحشي لقاصر… ومخابرات الجيش توقف المتورطين! اليكم التفاصيل

هزت جريمة إغتصاب لقاصر على يد وحش بشري يدعى هاني كيال في منطقة صبرا ، وسائل التواصل الإجتماعي والمجتمع اللبناني. وفي التفاصيل أن المدعوة مريم العشرينية استدرجت، فتاة قاصر تدعى ه. م ( 14 عاماً ) إلى شقة مهجورة، وعندما رفضت الضحية التمادي مع كيال، عنّفتها مريم وصوّرها المدعو جمال، في عملية إغتصاب كيال لها، بغية ابتزازها واسكاتها علما ان الضحية تعاني من تأخر عقلي بسيط
في هذا السياق علمت otv انه وعلى اثر انتشار الفيديو تحركت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وعملت على توقيف كلًّا من المشتبه به بالإغتصاب الفلسطيني (ه. ك.) والفتاة السورية (م. ز.) لتأليفهما خلية دعارة، واللّذَين استدرجا القاصر إلى شقة مهجورة في المحلة وقاما بتعذيبها بوحشية وحجز حريتها مع المشتبه به بغية تصويرها لإذلالها وابتزازها
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا