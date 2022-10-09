نال لبنان “حصة الأسد” في اليوم الأول من دورة بيروت المفتوحة السنوية الرابعة بالتايكواندو، التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وتحت اشراف الاتحاد الدولي، على ملعب مجمع نهاد نوفل في ذوق مكايل.
تشارك في البطولة عشرون دولة وهي: لبنان، تركيا، الكونغو، ساحل العاج، ايران، الهند، اليونان، ليبيا، العراق، ليسوتو، الأردن، كازاخستان، مصر، الكويت، المغرب، هولندا، قطر، الامارات العربية المتحدة، سوريا وسلطنة عمان.
الافتتاح
واقيم حفل الافتتاح الحاشد بحضور جمهور كبير، تقدمه وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار ممثلا راعي البطولة، رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ، المحامي ابراهيم الشويري ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، العقيد فادي اسطفان ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، الرائد وليد تنوري ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الرائد ديميتري صقر ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الرائد لبيب سعد ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء انطوان صليبا، أعضاء في اللجنة الأولمبية، سفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي، يتقدمهم سفير كوريا الجنوبية في لبنان ايل بارك، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو ادريس الهلالي واعضاء الاتحاد العربي، مراقب الاتحاد الدولي للتايكواندو عثمان ديلدار، رؤساء الوفود، رؤساء واعضاء اتحادات رياضية لبنانية، عشاق لعبة التايكواندو، عائلة التايكواندو، اهالي اللاعبين واللاعبات ورجال الصحافة والاعلام.
بداية النشيد الوطني، فكلمة عريفة الحفل الاعلامية ساندرين جبرا جاء فيها: “بكلمة مختصرة اتحاد التايكواندو لا يستسلم للواقع الذي نعيشه منذ نحو ثلاث سنوات، فهو ما زال خلية نحل ينظم روزنامته السنوية كاملة ويستضيف البطولات والمسابقات الدولية ولا يكتفي بالاستضافة وبالمشاركة بل يحقق لاعبوه ولاعباته الميداليات بالجملة، وآخرها الميداليات التي احرزها في دورة التضامن الاسلامي التي أقيمت في تركيا منذ فترة وجيزة.
وبشهادة الجميع الاتحاد اللبناني للتايكواندو من الاتحادات الرياضية الناجحة في لبنان اذ ان نشاطاته تمتد على مدار العام ومن دون انقطاع”.
ظريفة
ثم تحدث رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة وقال: “نعشق لعبة التايكواندو، ونحن في لبنان نعاني على الصعد كافة، لكننا عندما نرى اللاعبين واللاعبات يقاتلون بشرف وتضحية، نتأكد ان كلمة الاستسلام غير موجودة في قاموسنا. اللاعبون هم الضوء الذي يشع أملا وهم فعلا أمل المستقبل ونحن نفتخر بهم. اشكر جميع الحاضرين، وفي مقدمهم وزير السياحة المهندس وليد نصار ممثلا راعي البطولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
نصار
بدوره قال الوزير نصار: “اود بداية الترحيب بالاتحاد الدولي للتايكواندو وبمندوبه ورئيس واعضاء الاتحاد العربي والوفود المشاركة، وأتقدم بالتهنئة الحارة للاتحاد اللبناني للتايكواندو على حسن التنظيم ولاستضافته هذه البطولة الدولية والبطولة العربية. وما هي مشاركة عشرين دولة في البطولة الا خير دليل على ان لبنان بلد آمن ومستقر ومنفتح على جواره العربي والدول العربية الشقيقة، وكذلك دول العالم أجمع. والعمل اليوم جار على استقراره اقتصاديا وسياسيا، بحيث انه بلد مخول ان يستقطب بطولات دولية بمختلف المجالات والقطاعات الرياضية والسياحية والترفيهية والثقافية ليعيد حضوره ومركزه الفاعل في المنطقة والعالم”.
وأعلن باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون افتتاح البطولة، متمنيا لجميع المشاركين التألق والفوز وليبقى لبنان كما كان أرض التلاقي للدول كافة ونقطة ارتكاز للنشاطات الدولية، حيث اثبت انه جاهز وحاضر دائما، رغم كل الظروف العصيبة لاستضافة هذه البطولة وكل البطولات المماثلة وبالتوفيق الدائم”.
ثم سلم الدكتور ظريفة درعا تذكارية الى المهندس نصار وسط تصفيق الحضور.
وقبل انطلاق المنافسات، قدمت الكتيبة الكورية الجنوبية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان عرضا شيقا نال اعجاب الحاضرين.
اليوم الأول
وتفوق لبنان (على صعيد المنتخب وعلى صعيد الأندية) في اليوم الاول المخصص لفئة الفتيان والفتيات (12-14 سنة) اذ حصد وطن الأرز اكبر عدد من الميداليات الملونة. فعلى صعيد الميداليات الذهبية حصد لاعبو ولاعبات وطن الارز الميداليات الذهبية عبر ادمون هاشم (منتخب لبنان) واندريو نصر (منتخب لبنان) وميشال زينون (انادي كومبات ارينا) وجورجيو خباز (منتخب لبنان) وباتريك عون (نادي نوتردام) وجوي يوسف (منتخب لبنان) وكارل كعدي (منتخب لبنان) وعلي السيد (نادي اللواء الرفيد) وانجيلينا سكاف (منتخب لبنان) وسيليا مطر (نادي نوتردام) وايلودي نجار (منتخب لبنان) واستيل العدس (منتخب لبنان).اما لاعبون ولاعبات وطن الارز الذين حصدوا الميداليات الفضية (فئة الفتيان ايضا) فهم راوول ابو مراد (منتخب لبنان) وراين حنا (نادي كومبات ارينا) وايلي حايك (نادي انترانيك) وشربل مراد (منتخب لبنان) وكيفن صوان (مون لاسال) وجورجيو بارود (نادي انترانيك) ومارك غريب (نادي نوتردام) وتاليا دياب (نادي الغولف) وانجيلينا المر (نادي انترانيك) وارزه وهبه (نادي انور) ولين نعمه (منتخب لبنان).
اما اللاعبون واللاعبات اللبنانيون الذي احرزوا ميداليات برونزية في فئة الفتيان والفتيات فهم جو كريس يعقوب ( نادي أنور) وعلي القادري (نادي اللواء الرفيد) وراين الريس (نادي انور) ومارك المير (نادي انترانيك) وشربل فرنسيس (نادي مون لاسال) وماركو حنا (نادي نوتردام) وكيفن رستم (نادي البرج عينطورة) وعبيدة حجار (نادي اللواء الرفيد) واليكس ميتيليان (نادي كومبات ارينا) ورونا السخن (منتخب لبنان) وشارلين مزهر (نادي انور) وبيسان فرج (منتخب لبنان) وماريبيل سكاف (منتخب لبنان) وياسمينا ابو ضاهر (نادي الغولف) وايليز مفرج (نادي انور) وانطونيا هاشم (انترانيك).
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