افتتاح غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة انتخابات المغتربين

شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من مقر وزارة الخارجية والمغتربين، في افتتاح غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج والتي تبدأ غدا صباحا في الدول العربية كمرحلة اولى.
وكان في استقبال الرئيس ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب والامين العام للخارجية السفير هاني الشميطلي وعدد من الديبلوماسيين والعاملين في الوزارة.
ميقاتي
وخلال الافتتاح، قال ميقاتي: “إنها لحظة أساسية مهمة في محطة الانتخابات ووزارة الخارجية الجسر الحقيقي الذي يربط لبنان في الانتشار”.
وأضاف: “أدعو المنتشرين ألا يتقاعسوا عن الاقتراع بل المشاركة بكثافة لأنّهم قادرون على التغيير واللبناني المنتشر لا ينسى بلده ويجب التعبير في الصندوق عن هذا الموضوع”.
وتابع: “الانتخابات في الخارج معقّدة وأشكر بو حبيب على إصراره وكان هناك تشكيك بأن الانتخابات لن تحصل ونحن نؤكد أن الانتخابات ستحصل في موعدها”.
بو حبيب
من جهته، قال وزير الخارجية: “نعول على الاغتراب اللبناني الذي لا يقصّر في الوقوف إلى جانب لبنان ومرة جديدة سيثبت المغتربون أنهم لم يغتربوا وأنّ انتماءهم إلى هذا الوطن متجذّر في زوايا وجدانهم”.
ودعا المغتربين الى “المشاركة في الاقتراع بكثافة”، مشيراً الى أن “بذلنا كل الجهود لإنجاح عملية الاقتراع على أوسع امتداد جغرافي ممكن”.
وأضاف: “ثابتون على تنظيم عملية الاقتراع في الخارج بمهنيّة واحترافيّة خارج الأجندات والحسابات السياسية”.
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