اقتارح قانون من “الجمهورية القوية” للتمديد لرتبة عماد

تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد بما يبعد اي خضات عن المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الدقيق.
وفي السياق، أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان من مجلس النواب ان “المصلحة الوطنية تقتضي التصرف بشكل استثنائي لذا تقدم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح قانون يمدّد لرتبة عماد لاتاحة استمرار قيادة الجيش لأن أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد أمن لبنان القومي”.
أضاف “اقتراحنا مساره الهيئة العامة مباشرةً في جلسة ببند وحيد لحفظ المصلحة الوطنية العليا”.
وتابع: “نتمنى أن تتم الدعوة الى جلسة في الأيّام المقبلة على أبعد تقدير للتصويت على الاقتراح”.
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