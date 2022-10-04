موقع البرامج
نشرات الأخبار
اقتراح قانون باسم “لبنان القويّ” لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية￼
محلي
|
الثلاثاء 04 تشرين الأول 2022
Post Views: 220

قدّم النائب جورج عطالله باسم “تكتل لبنان القوي” اقتراح قانون يرمي إلى تعديل أحكام المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة، التي يصدرها المحقق العدلي لطرق المراجعة والطعن.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com