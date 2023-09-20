اقفال النافعات بين الصايغ ومولوي.. ووعد بإعادة فتح كل فروعها قريبا

كتب النائب الدكتور سليم الصايغ عبر حسابه على منصة X قائلاً: “زرت اليوم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حيث تابعت موضوع اقفال النافعات، وقد أكد الوزير أن الملف يسير بالطريق الصحيح ووعدنا بإعادة فتح كل فروع النافعات قريبا جدا”.
كتب النائب الدكتور سليم الصايغ عبر حسابه على منصة X قائلاً: “زرت اليوم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حيث تابعت موضوع اقفال النافعات، وقد أكد الوزير أن الملف يسير بالطريق الصحيح ووعدنا بإعادة فتح كل فروع النافعات قريبا جدا”.
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