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اقفال النافعات بين الصايغ ومولوي.. ووعد بإعادة فتح كل فروعها قريبا
محلي
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الأربعاء 20 أيلول 2023
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كتب النائب الدكتور سليم الصايغ عبر حسابه على منصة X قائلاً: “زرت اليوم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حيث تابعت موضوع اقفال النافعات، وقد أكد الوزير أن الملف يسير بالطريق الصحيح ووعدنا بإعادة فتح كل فروع النافعات قريبا جدا”.

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