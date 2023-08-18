الأبيض: صحة المرأة في صلب أولويات عمل الوزارة

اعلنت “أورجانون”، “الشركة العالمية الرائدة في مجال صحّة المرأة والهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياتها على هذا الصعيد” وفق بيان عنها، انها أقامت حلقة نقاش حول كيفية “تفعيل نهج نظام إيكولوجي لتعزيز صحة المرأة في لبنان والمنطقة”، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، ممثلين عن السفارة الأميركية في بيروت، أطباء، فاعليات رسمية وديبلوماسية، ممثلين عن منظمات غير حكومية، إضافة إلى إعلاميين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثنى الأبيض في كلمته على “الجهود التي تبذل من قبل جميع الأفرقاء للنهوض بالقطاع الصحي اللبناني بشكل عام وصحة المرأة بشكل خاص” وقال: “نجدّد التزامنا بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز صحة المرأة وتلبية كافة احتياجاتها، كون صحتها تدخل في صلب أولويات عمل وزارة الصحة العامة. نؤيّد جميع المبادرات التي تطلق لنشر الوعي حول ضرورة اهتمام المرأة بصحتها، فهي تشكّل نصف المجتمع ويستمدّ المجتمع سلامته من سلامتها. معاً نستطيع إحداث فرق وتقدّم في المجتمع اللبناني على هذا الصعيد رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.”
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