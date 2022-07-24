الأبيض عن جدري القردة في لبنان: تحت السيطرة… ولكن!￼

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود يثير قلقاً عالميًّا وبات يشكّل حال طوارئ صحية عالمية، كما أكد مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عقب اجتماع للجنة الطوارئ الخاصة باللوائح الصحية الدولية بشأن تفشي المرض في بلدان متعددة.
وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في لبنان في 20 حزيران المنصرم، لأحد الأشخاص الوافدين من الخارج. وعادت الوزارة وأعلنت يوم الجمعة في 22 تموز، عن تسجيل 4 إصابات بفيروس جدري القرود واحدة في بيروت و3 إصابات في جبل لبنان.
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