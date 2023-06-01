الأبيض: لزيادة الضرائب على السجائر

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض الفعالية التوعوية على الآثار الضارة للتبغ التي نظمتها وزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني للحد من التدخين لمناسبة اليوم العالمي للحد من التدخين في نادي CHAMPS FITNESS CENTER، وذلك في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله والنائب فادي علامة ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر والمدير العام لوزارة الصحة بالوكالة مدير البرنامج الوطني للحد من التدخين فادي سنان وحشد من الأطباء والمفتشين الصحيين.
وتخلل الفعالية نشاطات تضمنت فحوصات لقياس أحادي الكاربون بالنفس ومعلومات للتوعية على مخاطر التدخين والدوافع النفسية والتشجيع على اتباع نمط حياتي صحي ورياضي وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر والجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات الخاصة ومؤسسات إستشفائية حكومية.
الأبيض
ونوه الأبيض بأهمية الفعالية في “تعزيز التوعية على الوقاية التي تسهم بشكل كبير في حماية المجتمع وتخفيض نسبة الأمراض ولا سيّما المستعصية منها”، وقال: “إنّ المعاناة الكبيرة التي يشهدها لبنان مع مرضى السرطان وتأمين أدويتهم كانت لتكون أقل وقعا لو وضعت الجهود اللازمة في الوقاية”.
وتابع: “ما من شك في أنّ الموضوع يتطلب الكثير من الوعي والكثير من جهود التوعية لتسليط الضوء على مخاطر الدخان والنيكوتين في التسبب بالإدمان وبأمراض شديدة الخطر وغالبًا مستعصية”.
وتمنى الأبيض زيادة التعاون بين وزارة الصحة العامة والحكومة والمجلس النيابي لزيادة الضرائب على السجائر. ونوه بـ”الجهود التوعوية التي يبذلها البرنامج الوطني للتدخين وبما تقدمه الصحة العالمية وممثلها في لبنان الدكتور أبو بكر من دعم مستمر لمشاريع وزارة الصحة العامة”.
وقدم وزير الصحة شهادات تقدير للذين قاموا بإعداد الفعالية وتنظيمها تقديرا لجهودهم.
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