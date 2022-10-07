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الأبيض: نتوقع ارتفاعا بحالات الكوليرا في لبنان￼
محلي
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الجمعة 07 تشرين الأول 2022
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توقّع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن “يشهد لبنان ارتفاعاً بحالات الكوليرا بسبب التفشّي في سوريا”، مشددا على أنّ “الأدوية متوافرة واللقاح مرتبط بوضع الحالات في البلد”.

واشار الأبيض، خلال مؤتمر صحافي صباح اليوم الجمعة، بعد تسجيل لبنان أول إصابة بالكوليرا، الى أنّ “الوزارة تتعاون مع النقابات خصوصا الاطباء والممرضين من اجل اجراء دورات تدريبية للعاملين الصحيين للوصول الى الجهوزية الكاملة في حال ارتفاع اعداد حالات الكوليرا”.

ولفت وزير الصحة الى أنّه “في حالة وجود أي تساؤل او أي شك بأي حالة يطلب من المواطنين التواصل على الخط الساخن 1787”.

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