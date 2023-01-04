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الأبيض يعقد غدا مؤتمرا صحافيا لعرض مستجدات ارتفاع مؤشرات كورونا
محلي
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الأربعاء 04 كانون الثاني 2023
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يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، التاسعة والنصف من صباح غد الخميس، في مبنى الوزارة، قاعة المؤتمرات، مؤتمرا صحافيا لعرض المستجدات المتعلقة بارتفاع مؤشرات كورونا وجهوزية المستشفيات والتدابير المتبعة في هذه المرحلة.

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