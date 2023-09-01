الأب نصر يحذر: القطاع التربوي مهدد

أشار أمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، في تصريح تلفزيوني، الى أننا “نُحاول أن نقوم بكلّ ما بوسعنا كي لا يُصيب القطاع التربوي ما أصاب القطاعات الأخرى”.
وكشف عن أنه “ما زلنا في ظروف غير طبيعيّة والقطاع التربوي مُهدّد ولكن لا يُمكن إلا أن نقول إنّنا ما زلنا صامدين ومستعدّين لانطلاق العام الدراسي الجديد”.
وقال الأب نصر: “ارتفاع الدولار وهجرة المعلّمين أمران دفعانا إلى الأخذ بمطالب المعلّمين بالإضافة إلى الظروف الاقتصاديّة لذلك كان لا بدّ من إعادة النظر بالحوافز التعليمية والاجتماعية التي نعيطها لهم وتوصّلنا أن نعطيهم مرتين إلى 3 مرات عمّا كان يُعطى في بداية أيلول 2022”.
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