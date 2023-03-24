الأحرار: نتمنى أن تعكس خلوة بكركي إيجابا وأن يبدأ قطار الحل

عقد المجلس السياسي في حزب “الوطنيين الأحرار” اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، وثمن دعوة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى الخلوة الروحية ، متمنيا لها “النجاح بالشكل والمضمون وان تعكس ايجابا وحلحلة للوصول لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، ويبدأ قطار الحل”.
وشدد المجتمعون في بيان، على “ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية، لأهميتها ان من ناحية الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية او من ناحية تسيير شؤون الناس اليومية”، وتوقفوا عند “التلاعب الحاصل في السوق النقدية بخاصة في سعر صرف الدولار الأميركي صعودا وهبوطا محدثا بلبلة على الصعيد الاقتصادي، و فوضى عارمة في اسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن كالدواء والخبز والمواد الغذائية والمحروقات على أنواعها”.
واعرب المجلس عن “خشيته من الوضع الذي وصل اليه لبنان جراء النزوح السوري أن من ناحية الفوضى الأمنية ، أو من ناحية الأعداد التي تتكاثر والدخول اليومي غير الشرعي، والأهم من ناحية عدد الولادات الهائل وإبقاء المولودين دون تسجيل في بلادهم مما يؤشر إلى نتائج لن تحمد عقباها في المستقبل”.
وختم متمنيا “للاخوة المسلمين، بحلول شهر رمضان الكريم، أياما مجيدة وصوما مقبولا من الله على أمل الوصول إلى أيام أفضل من التي نعيشها”.
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