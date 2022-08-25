الأرقام والدولار الجمركي مع وزير المال اليوم أمام لجنة المال.. كنعان: سنرى ماذا لدى الوزير لنقرّر (نداء الوطن)

المصدر: نداء الوطن
من المقرر أن تجتمع لجنة المال والموازنة البرلمانية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم وفق الدعوة الرسمية الموزعة بشأن متابعة درس مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة.
ويأتي إجتماع اللجنة اليوم بعد إنتهاء مهلة الاسبوع الاضافي والأخير التي أعطتها للحكومة من أجل حسم حقيقة أرقام الإيرادات والنفقات وأثر الدولارالجمركي والضريبي على المواطنين ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وعلمت «نداء الوطن» أن اللجنة ما زالت تنتظر رد الحكومة وأرقامها التي يفترض أن تصل قبيل إجتماعها اليوم.
ويقول رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لـ»نداء الوطن»: «لا زلنا بالإنتظار وسنرى ماذا في جعبة وزارة المالية لنبني على الشيء مقتضاه، وكله رهن بما سيقدمه وزير المال اليوم علماً أنه كان من المفروض أن يصلنا قبل الجلسة».
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا