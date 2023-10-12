موقع البرامج
نشرات الأخبار
الأسد ورئيسي يؤكدان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني
إقليمي/دولي
|
الخميس 12 تشرين الأول 2023
Post Views: 421

اعلن في دمشق اليوم ان الرئيسين  السوري  بشار الأسد و الإيراني  إبراهيم رئيسي بحثا  هاتفياً مساء أمس تطورات الأوضاع  في  الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الرئيسان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهته لما  يتعرض له من جرائم، ومقاومته المشروعة للدفاع عن قضيته  العادلة، واستعادة حقوقه المغتصبة.

وشدد الرئيس الأسد على أن” السياسات الصهيونية هي التي تتسبب  في سفك الدماء”، مؤكداً ضرورة التحرك السريع على المستويين  العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع  غزة، ووقف الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء”.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com