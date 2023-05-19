الأسد يلتقي بن سلمان ويثمّ دور السعودية في التقارب العربي

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، الرئيس السوري بشار الأسد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية تعكس توجها جماعياً نحو رؤى مشتركة تتوجت بقمة جدة.
وثمّن الأسد الجهود التي بذلتها السعودية على مستوى تحقيق التقارب العربي وبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق المنفعة لشعوبها.
كما هنأ الأسد بن سلمان بنجاح قمة جدة، معتبراً أنها ستساهم في المزيد من التماسك العربي.
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